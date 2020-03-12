MHP, belediye başkanları toplantısını koronavirüs nedeniyle erteledi - Son Dakika
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MHP, belediye başkanları toplantısını koronavirüs nedeniyle erteledi

6 saat önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Antalya'da MHP'li belediye başkanlarının bir yılının değerlendirileceği toplantının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde ileri tarihe ertelendiğini bildirdi.

MHP, belediye başkanları toplantısını koronavirüs nedeniyle erteledi, System.String[]

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Antalya'da MHP'li belediye başkanlarının bir yılının değerlendirileceği toplantının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde ileri tarihe ertelendiğini bildirdi.

Durmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "27-29 Mart 2020 tarihinde yapmayı planladığımız, geleneksel belediye başkanları istiare ve değerlendirme toplantımız, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerini kullandı.

Sadir Durmaz, Antalya, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:04 Kaynak: AA
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