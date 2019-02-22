Son Dakika Haberleri: Mhp, Belediye Meclis Üyelerini Tanıttı

Mhp, Belediye Meclis Üyelerini Tanıttı

25 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kastamonu İl Başkanlığı, belediye meclis üyesi adayları ile il genel meclisi üyesi adaylarını tanıttı.

Mhp, Belediye Meclis Üyelerini Tanıttı, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kastamonu İl Başkanlığı, belediye meclis üyesi adayları ile il genel meclisi üyesi adaylarını tanıttı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında seçim startını veren MHP Kastamonu İl Başkanlığı, Yüksek Seçim Kuruluna verdikleri belediye meclisi üyesi adaylarını düzenlediği toplantıda tanıttı. Ayrıca toplantıda Kastamonu Belediye Başkan Adayı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu da hazırladığı projeleri kamuoyuna açıkladı.

"Biz hizmetimizi yaparız çeker gideriz"

Ülkücü Hareketin dualı bir hareket olduğunu belirten MHP İl Başkanı Yüksel Aydın, Biz dualı bir hareketiz. Sayın Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'de aynı şeyi tekrar eder. Biz dualı bir hareketiz. Biz hizmetimizi yaparız. Her zamanda söylerim. Cenab-ı Hak bunu karşılığını bize hiç ummadığımız zamanlarda hiç ummadığımız anlarda verir biz bunu bilemeyiz. Biz hizmetimizi yaparız çeker gideriz" dedi.

Konuşmaların ardından belediye meclis üyesi adaylarla il genel meclisi üyesi adaylar tanıtıldı. Daha sonra İl Başkanı Yüksel Aydın ve Belediye Başkan Adayı Rahmi Galip Vidinlioğlu, beraberindeki partililerle birlikte Cuma namazı kıldıktan sonra Mehmet Feyzi Efendi Hazretlerinin kabrini ziyaret etti. MHP Kastamonu İl Başkanlığı, yapılan duanın ardından seçim startını da buradan vermiş oldu. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:56 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Milliyetçi Hareket Partisi, Kastamonu, MHP, Politika
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