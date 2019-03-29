MHP Besni Adayı, AK Parti Lehine Adaylıktan Çekildi

MHP Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün, Besni Belediye Başkan adayı Kenan Polat'ın adaylıktan çekildiğini belirterek, "Bizler teşkilat olarak Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda bu seçimde Besni ilçesinde AK Parti'yi destekleyeceğiz.

MHP Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün, Besni Belediye Başkan adayı Kenan Polat'ın adaylıktan çekildiğini belirterek, "Bizler teşkilat olarak Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda bu seçimde Besni ilçesinde AK Parti'yi destekleyeceğiz." dedi.



AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Besni Belediye Başkan adayı Eyyup Mehmet Emre, MHP İl Başkanı Hüseyin Özgün ve MHP Besni Belediye Başkan adayı Kenan Polat ve beraberindekiler AK Parti Besni Seçim İrtibat Bürosu'nu ziyaret etti.



Hüseyin Özgün, burada yaptığı konuşmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı doğrultusunda Besni Belediye Başkan adayı Kenan Polat'ın adaylıktan çekildiğini bildirdi.



"31 Mart Pazar günü tüm Milliyetçi Hareket Parti'li kardeşlerimle, ülkücü camianın gönül birliği içerisinde AK Parti Belediye Başkan adayımıza oy vereceğiz." diyen Özgün, "Allah'ın izniyle pazar günü AK Parti Belediye Başkan adayı Eyyup Mehmet Emre, Cumhur İttifakı ile kazanıp, belediye başkanı olacaktır. Bizler teşkilat olarak Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda bu seçimde Besni ilçesinde AK Parti'yi destekleyeceğiz. AK Parti'ye oy verip, Allah'ın izniyle AK Parti'nin Belediye Başkan adayını kazandıracağız." ifadelerini kullandı.



Adaylıktan çekilen Kenan Polat da Besni ilçesinde zillet ittifakının oyununu bozduklarını belirterek, "Zillet Türkiye ve Besni ilçesinde amacına ulaşamayacak. Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı kardeşim Eyyup Mehmet Emre'dir. Kendisine ve Besni'mize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

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