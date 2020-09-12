MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, güven tazeledi - Son Dakika

MHP Beypazarı İlçe Başkanlığına, Erdoğan Orhan yeniden seçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrenin divan başkanlığını MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, yaptı.

Yıldırım, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gönderdiği başarı mesajının okunmasının ardından konuşma yapan Orhan ise kutlu davalarına, hangi görev ve sıfat ile olursa olsun fazilet, inanç, kararlılık ve samimiyetle hizmet edeceklerini söyledi.

Orhan, amaçlarının her zaman olduğu gibi Bahçeli'nin çizgisinden ayrılmadan ülke, ülkü ve Beypazarı için ellerinden gelen her şeyi yapmak olduğunu ifade etti.

Orhan, şunları kaydetti:

"Milliyetçi hareket dün olduğu gibi bugün de Türk siyasetinin en köklü hareketidir. Her zaman güçlü bir çimento gibi birliğin ve beraberliğin en önemli adresi olacaktır. Şüphesiz ki vatanımıza kurulan her türlü tuzağı aşmaya yüce Allah'ın izniyle muktediriz. Bunun için gücümüzü Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi damarlarımızdaki asil kandan alırız. Bu asil kan ki asırlardır bu coğrafyayı vatan yapmıştır. Bu asil kanı taşıyan milletimiz canı pahasına vatanı korumuş, bugünümüzün mimarı olmuştur."