MHP Beypazarı İlçe Başkanı Orhan'dan esnaf ziyareti

MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, pazar esnafını ziyaret etti.

Orhan, beraberindekilerle esnafı ziyaret ederek "hayırlı işler" dileğinde bulundu.

Her fırsatta gerek esnaf, gerek mahalle, gerek köy ziyaretlerinde bulunarak toplumun her kesiminden insanla hasbıhal ettiklerini belirten Orhan, şöyle konuştu:

"Ziyaret ettiğimiz tüm alanlarda bize fiyat artışlarından bahsediliyor. Vatandaş, akaryakıt fiyatlarının bazen düştüğünü anlatırken, raflardaki ürünlerin fiyatlarının düşmediğini bize aktarıyor. Biz ziyaretlerimizde bugün de olduğu gibi esnafımıza bol ve bereketli kazançlar dileğinde bulunmaya devam ediyoruz."

Orhan, her daim sahada alanda olmaya davam edeceklerini kaydetti.