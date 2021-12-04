MHP Beypazarı İlçe Başkanlığı üyelik çalışması başlattı - Son Dakika

Bulut, İlçe Başkanı Erdoğan Orhan ve il yönetim kurulu üyeleri Furkan Varlı, Adem Akın ve Murat Çoşkun. İlçe Başkanlığı önündeki stantta üyelik kayıtlarını başlattı.

AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi