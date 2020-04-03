MHP Beypazarı İlçe Başkanlığının yönetim kurulu toplantısı telekonferansla yapıldı - Son Dakika

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MHP Beypazarı İlçe Başkanlığının yönetim kurulu toplantısı telekonferansla yapıldı
6 saat önce
MHP Beypazarı İlçe Başkanlığının yönetim kurulu toplantısı, koronavirüs tedbirleri kapsamında telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
MHP Beypazarı İlçe Başkanlığının yönetim kurulu toplantısı, koronavirüs tedbirleri kapsamında telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Partiden yapılan açıklamaya göre, MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan başkanlığındaki toplantıda, gündemdeki konular halkında yönetim kuruluna bilgi sundu, partililerle görüş alışverişinde bulundu.
Orhan, toplantı sonunda, ülke genelinde alınan kararlar doğrultusunda yönetim kurulu üyelerine evde kalmalarını tavsiye etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 02:02 Kaynak: AA
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