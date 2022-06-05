MHP Beypazarı'nda "İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenledi - Son Dakika
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MHP Beypazarı'nda "İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenledi

05.06.2022 09:52

MHP Genel Merkezince başlatılan "İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" MHP Beypazarı İlçe Başkanlığı tarafından ilçede gerçekleştirildi.

MHP Genel Merkezince başlatılan "İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" MHP Beypazarı İlçe Başkanlığı tarafından ilçede gerçekleştirildi.

Toplantıya, TBMM İdare Amiri Erkan Haberal, ile birlikte il başkan yardımcıları, MHP Beypazarı ilçe yönetimi ile çok sayıda partili katıldı.

Belediyenin Mustafa Cankara Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Beypazarı MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, parti çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

Ardından kürsüye gelen TBMM idare Amiri Mehmet Haberal il il, ilçe ilçe dolaşarak Cumhur İttifakı'nın hangi hizmetleri yaptığını aktardıklarını kaydetti.

Haberal, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhur ittifakı ne yaptı, Millet İttifakı ne yapmak istiyor? Biz, tek bir şey söyledik bugüne kadar. Biz Cumhur İttifakı olarak bayrak diyenler, millet diyenler, devlet diyenler, tek dil diyenler, tek bayrak diyenler, bir araya geldik ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti için mücadele veriyoruz."

Haberal, Millet İttifakı'nın bileşenlerinin yanı sıra, masada olmayan ancak masayı her yönüyle destekleyen, terör örgütü mensubu olduğunu her zaman iddia ettikleri bir parti olduğunu ifade etti.

MHP Beypazarı'nda İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı düzenledi
MHP Beypazarı'nda İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı düzenledi
MHP Beypazarı'nda İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı düzenledi
MHP Beypazarı'nda İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı düzenledi

YORUMLAR
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MHP'nin 'Adım Adım 2023, ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma' toplantısı Hatay'da yapıldı MHP'nin 'Adım Adım 2023, ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma' toplantısı Hatay'da yapıldı 'Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı' düzenlendi 'Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı' düzenlendi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP Beypazarı'nda 'İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı' düzenledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: MHP Beypazarı'nda "İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenledi - Son Dakika
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