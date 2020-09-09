MHP Beyşehir İlçe Başkanı Parla: "Hedefimiz Beyşehir'de birinci parti olmak" - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, geçtiğimiz günlerde yapılan MHP İlçe Başkanlığı olağan genel kurulunda yeniden ilçe başkanlığına seçilen Nazım Parla, "Hedefimiz Beyşehir'de birinci parti olmak." dedi.

Parla, yaptığı yazılı açıklamada, gerçekleşen genel kurulun ardından yaptıkları ilk yönetim kurulu toplantısı sonrasında icra kurulunu oluşturduklarını belirtti.

Birlik ve beraberlik içerisinde muntazam ve planlı bir çalışma ile 2023-2024 seçimlerinde birinci parti olmayı hedeflediklerini vurgulayan Parla, "Hedefimiz doğrultusunda Allah'ın izniyle Milliyetçi Hareket Partisi'ni ilçemizde birinci parti yapacağız. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma ve davamıza gönül vermiş tüm gönüldaşlarıma yürekten güveniyorum. İnandık, azmettik, başaracağız." ifadesini kullandı.