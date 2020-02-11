MHP Beyşehir İlçe Başkanlığı'na Nazım Parla getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel MHP Beyşehir İlçe Başkanlığı'na Nazım Parla getirildi - Son Dakika

MHP Beyşehir İlçe Başkanlığı'na Nazım Parla getirildi

12 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından Beyşehir İlçe Başkanlığı'na Nazım Parla atandı.

MHP Beyşehir İlçe Başkanlığı'na Nazım Parla getirildi, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından Beyşehir İlçe Başkanlığı'na Nazım Parla atandı.

MHP Konya İl Teşkilatı'nda düzenlenen törende Beyşehir İlçe Başkanlığı'na görevine atanan Parla'ya mazbatası verildi.

MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan, mazbatasını verdiği Parla'ya yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulunurken, "Üç hilali ileriye taşımak için çalışmalara devam ediyoruz. Beyşehir'imize, teşkilatımıza ve ilçe başkanımıza ve yönetimine hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:36 Kaynak: AA
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