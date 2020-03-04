MHP Beyşehir İlçe Başkanlığı'ndan halkı tahrik etmeye yönelik paylaşımlarla ilgili açıklama - Son Dakika

Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Beyşehir İlçe Başkanı Nazım Parla, sosyal medyada partisi ve ülkücü camiası ile ilgili algı yönetmeye çalışanlar ile ilçe halkını tahrike yönelik paylaşımlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Parla, yaptığı yazılı açıklamada, ülke olarak içinden geçilen zorlu süreçte birlik ve beraberliğin tesisi noktasında genel başkanları Devlet Bahçeli'nin, içte ve dışta devletin bekası ve milletin güvenliği için devletin, milletin ve Türk ordusunun yanında olduğunu birçok defa ifade ettiğini anımsattı.

Teşkilatların gerginliği tırmandırabilecek en küçük bir provokatif eylemin içerisinde olmasının düşünülemeyeceğini dile getiren Parla, şunları kaydetti:

"Biz ülkücüler olarak her zaman olduğu gibi devletin bekası için üzerimize düşen her türlü göreve hazır olduğumuzu bir kez daha beyan ederiz. Sosyal medyada partimiz ve ülkücü camiamız ile ilgili algı yönetmeye çalışanlar ve halkımızı tahrike yönelik paylaşımlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağımızı bildiririz. Bu vesile ile, Kahraman Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin aile ve yakınları başta olmak üzere Yüce Türk milletinin başı sağolsun."