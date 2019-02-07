MHP Bir Fikir ve İdeoloji Partisidir"

MHP İl Başkanı Naim Karataş, yerel seçimler öncesi partileri aleyhine propaganda faaliyetlerinin hızlanarak devam ettiğini ileri sürerek, "Milliyetçi Hareket Partisi bir fikir ve ideoloji partisidir.

MHP İl Başkanı Naim Karataş, yerel seçimler öncesi partileri aleyhine propaganda faaliyetlerinin hızlanarak devam ettiğini ileri sürerek, "Milliyetçi Hareket Partisi bir fikir ve ideoloji partisidir. Dolayısıyla bizde partili kavramı yerine 'dava adamlığı' kavramı hakimdir. Onun içindir ki davaya yapılan bilinçli yanlış, bizim için ihanetle eş değerdedir. Ne yaparlarsa yapsınlar Cumhur İttifakı'na olan bağlılığımız sonuna kadar devam edecektir. Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben diyen genel başkanımızın sözü sözümüz yolu yolumuzdur." dedi.



Karataş, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerine az bir süre kala partileri aleyhindeki propaganda furyasının hızlanarak devam ettiğini kaydetti.



Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz'dan sonra ortaya çıktığını ve bazı kesimleri oldukça rahatsız ettiğini aktaran Karataş, "Bu kesimler gerek Cumhur İttifakı'na gerekse partimize darbe vurmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar.

Beyhude çabalarının boşuna olduğunun farkında olmayan zavallılar, Genel Başkanımız sayın Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'na karşı duyduğu hassasiyetin, milletine karşı duyduğu sadakat ve sevgiyle alakalı olduğunu görememektedirler." ifadelerini kullandı.



Karataş, MHP'nin Türk milletinin sigortası olduğunu ve sonu nereye varırsa varsın değerlerinden asla taviz vermeyeceğini bildirerek, şöyle devam etti:



"Partimiz şahsi menfaatleri bir kenara bırakıp devleti ve milleti için çalışmaya devam edecektir.

Yapılan Cumhur İttifakı kapsamında şehrimizde MHP olarak aday göstermeme kararı alınmış ve bizler de teşkilat olarak bu karara bağlı kalmışızdır. Bizim gösterdiğimiz tavır bir bozkurt edasıyla ülkücü tavrıdır. Çıkarcı, riyakar ve yalancı olmayan bir siyasi tavırdır. Tabi bu tavrı herkesin göstermesini bekleyemeyiz. Ancak bu kişilerin partimizi de yıpratmasına asla müsaade etmeyiz. Son günlerde partimizi bölmek maksadıyla kurulan bir partiden aday olan bazı kişilerin, ülkücülüğe sığındıklarını görmek kadar hayret uyandırıcı bir durumla pek zor karşılaşırız. Hele hele daha düne kadar aday olmak için partimizde el pençe divan durup, el etek öpenlerin, her türlü riya ve yalakalığı sergileyip, ben asla gitmem diyenlerin bugün başka yerlerde saf tuttuklarını görmekteyiz."



Bu davranışları sergileyenlerle partinin yollarını uzun zaman önce ayırdığını belirten Karataş, sözlerini şöyle tamamladı:



"Dönme dolap misali parti parti dolaşan Türklük gurur ve şuurunu benimsemeyip, İslam ahlak ve faziletiyle bütünleştirmemiş olan bu kişilerle partimizin hiçbir bağı kalmamıştır. Bizim için mesele aday olmakta değil adam olmaktadır. Adamlığı adaylığa tercih edenlerle de hiçbir ortak paydamız bulunmamaktadır.

Milliyetçi Hareket Partisi bir fikir ve ideoloji partisidir. Dolayısıyla bizde partili kavramı yerine "dava Adamlığı" kavramı hakimdir. Onun içindir ki, davaya yapılan bilinçli yanlış, bizim için ihanetle eş değerdedir.

Ne yaparlarsa yapsınlar Cumhur İttifakı'na olan bağlılığımız sonuna kadar devam edecektir. Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben diyen genel başkanımızın sözü sözümüz yolu yolumuzdur."

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