MHP Bodrum İlçe Başkanlığına atanan İbrahim Bilgi görevine başladı - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezince Bodrum İlçe Başkanlığı görevine atanan eski Gündoğan Belediye Başkanı İbrahim Bilgi, düzenlenen törenle görevine başladı.

İlçe parti merkezinde yapılan törende İbrahim Bilgi, eski başkan Bahattin Kul'dan görevi teslim aldı.

MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz, yaptığı konuşmada, İbrahim Bilgi sayesinde Bodrum'a mühür vuracaklarını ifade etti.

Eski ilçe başkanı Bahattin Kul da İbrahim Bilgi'ye yeni görevinde başarılar diledi.

İbrahim Bilgi de bugünden itibaren tüm mahalle temsilcilikleri, yönetim kurulu ve oluşturacakları komisyonlarla, Bodrum için çalışacaklarını ifade etti.

Vatandaşlarla iç içe olacaklarını belirten Bilgi, şöyle konuştu:

"Vatanına, milletine, bayrağına ve Atatürk'e bağlı tüm siyasi parti ilçe teşkilatlarına ve ilçe başkanlarına ivedilikle çağrıda bulunarak, Bodrum için bir araya gelmeye, Bodrum'un sorunlarını, hedeflerini birlikte tartışmaya ve birlikte bu amaç için hemen komisyonlar kurmaya davet ediyoruz. Çünkü artık Bodrum'un kaybedecek bir dakikası bile yok. Yapacağımız ortak çalışmaların Bodrum'u yönetecek kişi ve kurumlara rehber olmasını diliyoruz."

Tören sonunda Bilgi, eski başkan Bahattin Kul'a bir plaket vererek hizmetleri için teşekkür etti.