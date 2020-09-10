MHP Bornova İlçe Başkanı Otlu, adaylığını açıkladı - Son Dakika

MHP Bornova İlçe Başkanı Turan Otlu, 12 Eylül'de yapılacak olağan kongrede yeniden aday olduğunu belirtti.

Otlu, yaptığı yazılı açıklamada, 8 ay önce atamayla geldiği göreve yönetimiyle yeniden talip olduğunu ifade etti.

Yeni bir yönetim oluşturduklarını ve yönetimde genellikle gençlere yer verdiklerini aktaran Turan Otlu, "Yaş ortalamamız önümüzdeki dönemde 30-35 yaş aralığında olacak. Gençlerin enerjisini yaşlıların tecrübesiyle harmanlayıp yeni dönemde milliyetçi hareketin adını Bornova'da gür bir şekilde duyuracağız." diye konuştu.