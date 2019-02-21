Son Dakika Haberleri: MHP Bozüyük İl Genel Meclisi 2. Sıra Adayı Adaylığından Çekildi

MHP Bozüyük İl Genel Meclisi 2. Sıra Adayı Adaylığından Çekildi

23 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde MHP'nin Bozüyük İl Genel Meclisi 2. sıra adayı olarak gösterilen Ahmet Eren, adaylıktan çekildi.

MHP Bozüyük İl Genel Meclisi 2. Sıra Adayı Adaylığından Çekildi, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde MHP'nin Bozüyük İl Genel Meclisi 2. sıra adayı olarak gösterilen Ahmet Eren, adaylıktan çekildi.

Alınan bilgiye göre, 2014 yerel seçimlerinde MHP'den Bozüyük İl Genel Meclisi üyesi seçilen Ahmet Eren, 2019 seçimleri için yeniden aday adayı olmuş ve ikinci sıra adayı olarak listeye girmişti. Ahmet Eren'in listelerin seçim kuruluna tesliminden sonra adaylıktan çekildiği öğrenildi.

Öte yandan Eren'in yerine yazılacak ismin henüz belli olmadığı bildirildi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:00 Kaynak: İHA

Politika
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