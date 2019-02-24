Son Dakika Haberleri: MHP Bozüyük İl Genel Meclisi 2. Sıra Adayı Adaylıktan Çekildi

MHP Bozüyük İl Genel Meclisi 2. Sıra Adayı Adaylıktan Çekildi

1 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Bozüyük İl Genel Meclisi 2. sıra adayı olarak gösterilen Ahmet Eren, adaylıktan çekildi.

MHP Bozüyük İl Genel Meclisi 2. Sıra Adayı Adaylıktan Çekildi, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Bozüyük İl Genel Meclisi 2. sıra adayı olarak gösterilen Ahmet Eren, adaylıktan çekildi.

2014 yerel seçimlerinde MHP'den Bozüyük İl Genel Meclisi Üyesi seçilen Ahmet Eren, 2019 seçimleri için yeniden aday adayı olmuş ve ikinci sıra adayı olarak listeye girmişti. Ahmet Eren'in listelerin seçim kuruluna tesliminden sonra adaylıktan çekildiği öğrenildi. Eren'in yerine aday gösterilecek ismin ise henüz belli olmadığı bildirildi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:36 Kaynak: İHA

Bilecik, Ahmet Eren, Bozüyük, MHP, Politika
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