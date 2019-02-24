MHP Bozüyük İl Genel Meclisi 2. Sıra Adayı Adaylıktan Çekildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Bozüyük İl Genel Meclisi 2. sıra adayı olarak gösterilen Ahmet Eren, adaylıktan çekildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Bozüyük İl Genel Meclisi 2. sıra adayı olarak gösterilen Ahmet Eren, adaylıktan çekildi.



2014 yerel seçimlerinde MHP'den Bozüyük İl Genel Meclisi Üyesi seçilen Ahmet Eren, 2019 seçimleri için yeniden aday adayı olmuş ve ikinci sıra adayı olarak listeye girmişti. Ahmet Eren'in listelerin seçim kuruluna tesliminden sonra adaylıktan çekildiği öğrenildi. Eren'in yerine aday gösterilecek ismin ise henüz belli olmadığı bildirildi. - BİLECİK

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