MHP Bozüyük İlçe Başkanlığına Serdar Pehlivan atandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde MHP İlçe Başkanlığına eski Ülkü Ocakları Başkanı ve il yöneticisi Serdar Pehlivan atandı.



MHP İlçe Başkanlığına eski Ülkü Ocakları Başkanı ve il yöneticisi Serdar Pehlivan yaptığı açıklamada "Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin takdirleri, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Edip Semih Yalçın'ın tensipleri ve İl Başkanımız Sayın Fatih Yaşar'ın talimatlarıyla MHP Bozüyük İlçe Başkanlığına atanmış bulunmaktayım. Çıkmış olduğumuz bu yolda Yüce Allah yar ve yardımcımız olsun. Bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Hakan Şankaya'ya teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK