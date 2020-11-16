MHP Bünyan kadın kollarından anlamla etkinlik - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bünyan Kadın Kolları, Bünyan'ın köylerindeki çocuklar için kaşkol örme kampanyası başlattı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bünyan Kadın Kolları Başkanı ve Bünyan Belediye Meclis Üyesi olan Nagehan Altun, da " Kış üşütür ama yüreklerimiz ısıtır " diyerek yola çıktıklarını dile getirerek, şöyle devam etti: "Bünyanımızın vatan yürekli kadınları, kıymetli ablalarım ve kardeşlerim ile yola çıktık. Attığımız her düğümde millet ve memleket sevdamızı ilmek ilmek örmeye, yavrularımızın sadece bedenlerini değil yüreklerini de ısıtmaya niyetlendik. Soğuk kış günlerinde yavrularımız üşümesin diye Bismillah dedik kadın kolları teşkilatımız ile birlikte kaşkol örmeye başladık. Kampayamıza herkes olarak bir kaşkol örebilir" dedi. - KAYSERİ