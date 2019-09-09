Son Dakika Haberleri: MHP Çamaş İlçe Başkanı Giden son yolculuğuna uğurlandı
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MHP Çamaş İlçe Başkanı Giden son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

MHP Çamaş İlçe Başkanı Mücahit Giden, son yolculuğuna uğurlandı.

MHP Çamaş İlçe Başkanı Giden son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

MHP Çamaş İlçe Başkanı Mücahit Giden, son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Giden'in cenazesi, yakınları tarafından alınarak Çamaş ilçesindeki evine getirildi.

Evinin önünde helallik alınmasının ardından Giden'in cenazesi Çamaş Merkez Cami avlusuna götürüldü.

Giden'in cenazesi, öğle vakti sonrası kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Giden'in yakınlarının yanı sıra Ordu Valisi Seddar Yavuz, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, MHP İl Başkanı Köksal Yılmaz, ilçe belediye başkanları, partililer ile çok sayıda kişi katıldı.

Çamaş, Ordu, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:34 Kaynak: AA
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