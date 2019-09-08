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MHP Çamaş İlçe Başkanı Mücahit Giden vefat etti

50 dakika önce

MHP Çamaş İlçe Başkanı Mücahit Giden, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

MHP Çamaş İlçe Başkanı Mücahit Giden vefat etti, System.String[]

MHP Çamaş İlçe Başkanı Mücahit Giden, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Giden, 4 gün önce rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından Fatsa Devlet Hastanesine götürüldü. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Giden, buradaki müdahalenin ardından Altınordu ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi.

Giden, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Çamaş İlçe Başkanımız Mücahit Giden kardeşimiz, geçirmiş olduğu rahatsızlığı nedeniyle 4 gündür yattığı yoğun bakımda yaşam mücadelesini kaybetmiştir. Yakınlarının ve teşkilatımızın başı sağ olsun. Hakkını helal et kardeşim, mekanın cennet olsun." ifadesine yer verdi.

AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin ise Milliyetçi Hareket Partisi Çamaş İlçe Başkanı Mücahit Giden'in vefatını teessürle öğrendiğini belirterek, kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ailesine sabırlar diledi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de Giden'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

Çamaş, Fatsa, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 08:26 Kaynak: AA
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