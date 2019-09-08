MHP Çamaş İlçe Başkanı vefat etti
28 dakika önce
MHP Çamaş İlce Başkanı Mücahit Giden geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 08:47 Kaynak: İHA
MHP Çamaş İlce Başkanı Mücahit Giden geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etti.
4 gün önce beyin kanaması geçiren ve hastanede tedavi altına alınan MHP Çamaş İlçe Başkanı Mücahit Giden, akşam saatlerinde hayatını kaybetti. - ORDU
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