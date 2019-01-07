Son Dakika Haberleri: Mhp, Çameli Belediye Başkanı Adayını Geri Çekti

Mhp, Çameli Belediye Başkanı Adayını Geri Çekti

1 saat önce

MHP Çameli İlçe Başkanı Murat Genç, Cumhur İttifakı görüşmeleri çerçevesinde MHP Çameli Belediye Başkanı Adayı Kemal May'ın geri çekildiğini bildirdi.

Mhp, Çameli Belediye Başkanı Adayını Geri Çekti, System.String[]
MHP Çameli İlçe Başkanı Murat Genç, Cumhur İttifakı görüşmeleri çerçevesinde MHP Çameli Belediye Başkanı Adayı Kemal May'ın geri çekildiğini bildirdi.

MHP İlçe Başkanı Murat Genç, yaptığı açıklamada, ittifak görüşmelerinin askıya alındığı dönemde belirledikleri Çameli Belediye Başkanı Adayı Kemal May'ı kamuoyuna tanıttıklarını hatırlattı.

Cumhur İttifakı görüşmeleri çerçevesinde Kemal May'ın MHP Çameli belediye başkanı adaylığının geri çekildiği bilgisinin Çameli İlçe Başkanlığına ulaştığını söyleyen Genç, "MHP'nin Çameli Belediye Başkanı Adayı Kemal May geri çekilmiştir. MHP Çameli İlçe Teşkilatı olarak Genel Merkezin ve de il başkanımızın talimatları doğrultusunda Cumhur İttifakı'nın destekçisiyiz." ifadelerini kullandı.

Kemal May da yaptığı açıklamada, "MHP Çameli Belediye Başkanlığına aday olmamdan itibaren ilk basta İl Başkanım Cafer Birtürk, İlçe Başkanı Murat Genç olmak üzere MHP ilçe teşkilatı ve diğer partili arkadaşların ve Çameli halkının göstermiş olduğu ilgiye teşekkür ederim. Bize bir görev verildi. Biz görevi elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Bundan sonra partimin bir neferi olarak Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ve Genel Merkezin emirleri doğrultusunda ittifak adayı Cengiz Arslan'ın kazanması için mücadelemize devam edeceğiz. İttifakın destekçisiyiz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:22 Kaynak: AA

Genç, MHP, Çameli, Politika
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