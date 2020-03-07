MHP Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Özel'den Ülgür Gökhan'a tepki - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Özel'den Ülgür Gökhan'a tepki - Son Dakika

MHP Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Özel'den Ülgür Gökhan'a tepki

6 saat önce

MHP Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Mehmet Özel, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın açıklamalarına sert sözlerle eleştirdi.

MHP Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Özel'den Ülgür Gökhan'a tepki, System.String[]

MHP Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Mehmet Özel, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın açıklamalarına sert sözlerle eleştirdi.


Önceki gün gerçekleştirilen Çanakkale Belediye Meclisi toplantısına Başkan Ülgür Gökhan'ın açıklamaları damga vurdu. Suriye ve İdlib konularının tartışıldığı toplantıda konuşan Başkan Gökhan, "Yanlış düğme ilikledik. O gömleği ilikleyemiyoruz şimdi. Umarız bugün düğmeyi tekrar sökeriz A'dan Z'ye, yeniden ilikleriz ve efendi gibi oradan kazasız belasız çıkarız" ifadelerini kullanmıştı. Gökhan'ın bu açıklamasını sert sözlerle eleştiren MHP Merkez İlçe Başkanı Mehmet Özel, yaptığı yazılı açıklamasında, "Sayın Belediye Başkanı meclis toplantısında Suriye'de yanlış düğme ilikledik diye bir kelime kullanmışlar. Kendilerine hatırlatmak isterim ki, büyük Türk Milleti ne bugün ne de tarih boyunca hiç kimsenin önünde düğme iliklememiştir. Sayın başkanın tarihimizi araştırmasına da gerek yoktur. Sadece şehitler diyarı Çanakkale'mizin Belediye Başkanı olduğunu hatırlasın kafidir" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Çanakkale Merkez, Ülgür Gökhan, Çanakkale, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Göçmen çocukların yüzünü Bahçeli güldürdü
İstanbul'da koronavirüs alarmı! İmamoğlu, mobil hijyen filosunu sahaya sürdü Erdoğan, siyasi hayatında kendisine eşlik eden kara kaplı defterden ayda 2 tane bitiriyor İYİ Partili Aylin Cesur, şehit cenazesindeki fotoğraflarla ilgili suskunluğunu bozdu

Son Dakika Haberleri
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor
15:43 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 20:34:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Özel'den Ülgür Gökhan'a tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]