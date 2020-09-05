MHP Çankaya İlçe Başkanı Damar güven tazeledi - Son Dakika

MHP Çankaya İlçe Başkanı Damar güven tazeledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çankaya İlçe Başkanlığı Kongresi'nde Başkan Serkan Damar güven tazeledi.

MHP Çankaya İlçe Başkanı Damar güven tazeledi, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çankaya İlçe Başkanlığı Kongresi'nde Başkan Serkan Damar güven tazeledi. Bugün yapılan olağan kongrede tek liste ile gidilen seçimde Serkan Damar, yeniden MHP Çankaya İlçe Başkanlığına seçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrenin Divan Başkanlığını Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gönderdiği başarı mesajının okunmasının ardından bir konuşma yapan İlçe Başkanı Serkan Damar, "İlelebet yaşayacak olan bu kutlu davamıza, hangi görev ve sıfat ile olursa olsun fazilet, inanç ve kararlılık ve samimiyetle hizmet edeceğiz" dedi.

Başkan Damar, amaçlarının her zaman olduğu gibi Lider Devlet Bahçeli'nin çizgisinden ayrılmadan ülke, ülkü ve Çankaya için ellerinden gelen her şeyi yapmak olduğunu ifade etti. Damar, kongrede yaptığı konuşmada, "Milliyetçi Hareket dün olduğu gibi bugün de Türk siyasetinin en köklü hareketidir. Her zaman güçlü bir çimento gibi birliğin ve beraberliğin en önemli adresi olacaktır. Şüphesiz ki, vatanımıza kurulan her türlü tuzağı aşmaya Yüce Allah'ın izniyle muktediriz. Bunun için gücümüzü Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi damarlarımızdaki asil kandan alırız. Bu asil kan ki, asırlardır bu coğrafyayı vatan yapmıştır. Bu asil kanı taşıyan milletimiz canı pahasına vatanı korumuş, bugünümüzün mimarı olmuştur" ifadelerini kullandı.

"MHP, varlığın ve birliğin teminatı"

Davaya yakışır şekilde hizmet etmeye çalıştığını belirten Damar, "Milliyetçi Hareket Partisi, sadece bir siyasi parti değildir. Varlığın ve birliğin teminatı, yüce bir sancaktır. Biz bu sancağı dalgalandırmak için gücümüzün üstünde gayret göstereceğimize söz veriyoruz, yemin ediyoruz. Göreve geldiğim 12 Kasım 2018 tarihinden bugüne kadar davamıza yakışır şekilde hizmet etmeye gayret ettik. İlçe yönetimimiz, üyelerimiz ve ülküdaşlarımız ile birlikte birçok faaliyete imza attık. Davamız ve Çankayamız için çaba harcayan dava arkadaşlarıma sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Davamız bugün değildir, davamız Kızılelma'dır"

Hedeflerinin dava çerçevesinde Kızılelma'ya ulaşmak olduğunu belirten Damar, "İlelebet yaşayacak olan bu kutlu davamıza, hangi görev ve sıfat ile olursa olsun fazilet, inanç ve kararlılık ve samimiyetle hizmet edeceğiz. Amacımız her zaman olduğu gibi Liderimizin çizgisinden biran olsun ayrılmadan, ülkemiz, ülkümüz ve Çankaya'mız için elimizden gelen her şeyi yapmaktır. Bizler büyük bir davanın mensubu olduğumuz gerçeğini asla unutmadık. Bu dava ki, bin yıla yakın bir süredir bu coğrafyaya nefes olmuş, su olmuş, can olmuştur. Ebedi istiklal ve daha güçlü bir istikbal hep bu davanın gölgesinde var olacaktır. Davamız bugün değildir, davamız Kızılelma'dır. Bizim davamız varlığını Türk varlığına armağan eden fedakarlıktır. Ne mutlu Türk'üm diyen varoluştur. Bu davaya omuz veren, gönül veren tüm dostlardan Allah razı olsun" diye konuştu.

"Ne mutlu Türk'üm diyene"

MHP Çankaya İlçe Başkanı Damar, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Sözlerime burada söz verirken merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'i ve aziz şehitlerimizi minnet ve şükran hislerimle anıyor Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Türk siyasi tarihine yön vermiş Milliyetçi Hareket'in Lideri Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'e sonsuz saygı ve hürmetlerimle teşekkür ediyorum. Yine bize olan güvenlerinden dolayı sayın İl Başkanımıza görevimiz süresince bize verilen vazifeleri eksiksiz yapma çabasında olan ve davamızı omuzlayan siz teşkilat mensuplarına teşekkürlerimi sunarak, kongremizin büyük Türk milletine, ülkemize ve partimize hayırlar getirmesini canı gönülden diliyorum. Allah'a emanet olun. Ne mutlu Türk'üm diyene."

MHP Çankaya İlçe Teşkilatı yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Serkan Damar (Başkan), Cevat Gözütok, Mehmet Cansev, Serkan duman, Yavuz Parlak, Alper Buhar, Hikmet Akçay, Zikrullah Coşar, M. Sıddık Özkılıç, Kamil Albayrak, M. Selim İnağ, Mehmet Gürbüz, Dağhan Gündüztepe, Mehmet Ünlü, Ali Savaş Sezgin, İsmail Irkıçatal, Hamza Yaşar, Şenay Topçu, İsmail Burçin Öğüt, Meral Oral, İlyas Erdoğmuş, Erdi Boyraz, Şaban Çağlar Bal."

Pandemi kurallarına büyük dikkat gösterilen kongreye MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ ve Ankara Ülkü Ocakları Başkanı İlker Darıcı da katıldı. - ANKARA

Çankaya, Ankara, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 18:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Çankaya İlçe Başkanı Damar güven tazeledi - Son Dakika


Son Dakika

Lazio, Vedat Muriqi'yi 17.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı Sivasspor'u mağlup eden Fenerbahçe, The Land of Legends Cup'ın sahibi oldu İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan berber hayatını kaybetti Fransa'nın Türkiye düşmanlığı devam ediyor! Lise kitabından terör örgütü YPG/PKK propagandası Bakan Çavuşoğlu'ndan, Avusturya Başbakanı Kurz'un Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki: Hastalıklı zihniyet Türkiye ve Azerbaycan'dan gözdağı! Savaş sahnelerini aratmayan tatbikat Çoban otomobilde sırtından vurulmuş halde ölü bulundu Fransız ilaç şirketi Sanofi'nin geliştirdiği koronavirüs aşısı 10 eurodan az olacak Kendisini boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldüren müezzin tutuklandı "Yunanistan sınırına tank sevkiyatı" iddiası gerçeği yansıtmıyor Küle dönen tarlada yanmış erkek cansız bedeni bulundu UNICEF'in yardım maçı öncesinde otele 19 hayat kadını çağıran Yaya Toure, kadrodan çıkarıldı Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra 2 düğüne katılan geline karantina altındaki köylüleri sahip çıktı Fenerbahçe, Michael Frey'i 1 yıllığına Kasımpaşa'ya kiralayacak Otel odasında şüpheli ölüm! Genç kadının cansız bedeni bulundu
Şarkıcı Merve Özbey, bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu açıkladı Şarkıcı Merve Özbey, bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu açıkladı         
15:54
Bournemouth'tan Fenerbahçe'ye Arnaut Danjuma için yanıt geldi: Gündemimizde kiralama yok Bournemouth'tan Fenerbahçe'ye Arnaut Danjuma için yanıt geldi: Gündemimizde kiralama yok         
15:48
Galatasaray, Manchester City ile sözleşmesi biten Aleix Garcia için harekete geçti Galatasaray, Manchester City ile sözleşmesi biten Aleix Garcia için harekete geçti         
15:20
Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ı savunan Ebru Polat, Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ı savunan Ebru Polat, "Hepimiz özel öğretmenle büyüdük" deyince tepki çekti         
14:52
Bölgeye huzur vermeyen domuzlar, mahalleliyi çileden çıkardı Bölgeye huzur vermeyen domuzlar, mahalleliyi çileden çıkardı         
14:51
Koronavirüse yakalanan aşçının yaptığı yemeğin, 300 işçiye yedirildiği öne sürüldü Koronavirüse yakalanan aşçının yaptığı yemeğin, 300 işçiye yedirildiği öne sürüldü         
14:43
Kendisine yapılan kötü yorumları Gonca Sağlam'ın organize ettiğini söyleyen Ebru Şallı, şikayette bulundu Kendisine yapılan kötü yorumları Gonca Sağlam'ın organize ettiğini söyleyen Ebru Şallı, şikayette bulundu         
14:29
Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim         
14:24
Yunanistan'da yapılan anketten Yunanistan'da yapılan anketten "Türkiye'ye karşı askeri güç kullanılsın" sonucu çıktı         
14:05
Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor         
14:00
Muğlalı pazarcı hatalı basım 50 liralık banknotu 70 bin liradan satışa çıkardı Muğlalı pazarcı hatalı basım 50 liralık banknotu 70 bin liradan satışa çıkardı         
13:27
"Kürt kökenli işçilere saldırı" iddialarına bir yalanlama daha: Bu Türk-Kürt meselesi değil, şahıs meselesi         
12:27
Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi         
12:13
İlk elektrikli SUV'unu tanıtan Çek otomobil üreticisi Skoda, yerli otomobile rakip olacak İlk elektrikli SUV'unu tanıtan Çek otomobil üreticisi Skoda, yerli otomobile rakip olacak         
11:58
Sandıkta bulduğu asırlık Ayaş domatesi tohumu hayatını değiştirdi! Bir domatesten 30 TL kazanıyor Sandıkta bulduğu asırlık Ayaş domatesi tohumu hayatını değiştirdi! Bir domatesten 30 TL kazanıyor         
11:50
Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil         
11:46
Bankacılığı bırakıp salep üretmeye başladı! Kilosunu 500 liraya satıyor Bankacılığı bırakıp salep üretmeye başladı! Kilosunu 500 liraya satıyor         
11:37
Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi         
11:24
Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri görüntülendi! Doluluk yüzde 100, genç hasta sayısı fazla Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri görüntülendi! Doluluk yüzde 100, genç hasta sayısı fazla         
11:21
İntihar eden genç kızın paylaşımları sosyal medyanın gündeminde! Babası ölmesini istemiş İntihar eden genç kızın paylaşımları sosyal medyanın gündeminde! Babası ölmesini istemiş         
10:20
Erdoğan'dan Merkel'e zor soru: Fransa'nın amacı ne, o uçak gemisi neden buraya geliyor? Erdoğan'dan Merkel'e zor soru: Fransa'nın amacı ne, o uçak gemisi neden buraya geliyor?         
09:44
Dağların kızı Sıla Kara virüsü ciddiye almayanları uyardı: Gençliğinize güvenmeyin, nefesimizi kesti Dağların kızı Sıla Kara virüsü ciddiye almayanları uyardı: Gençliğinize güvenmeyin, nefesimizi kesti         
09:43
Samsun'un Terme ilçesi Türkiye'de minibüs piyasasına yön veriyor Samsun'un Terme ilçesi Türkiye'de minibüs piyasasına yön veriyor         
09:32
Vaka sayılarının hızla arttığı kentte üretilen maskelerin yüzde 99'u standartların altında Vaka sayılarının hızla arttığı kentte üretilen maskelerin yüzde 99'u standartların altında         
09:28
Eski eşi ve sevgilisine şiddet uyguladığı konuşulan Metin Yıldız, yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi Eski eşi ve sevgilisine şiddet uyguladığı konuşulan Metin Yıldız, yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi         
09:04
Kızı annesinin boğazını kesmişti! Şimdi de babası evinin balkonundan dehşet saçtı Kızı annesinin boğazını kesmişti! Şimdi de babası evinin balkonundan dehşet saçtı         
08:55
Bıçak ustasının 10 bin lira masrafla hurda malzemelerden yaptığı otomobili görenler hayran kalıyor Bıçak ustasının 10 bin lira masrafla hurda malzemelerden yaptığı otomobili görenler hayran kalıyor         
08:35
Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya sorusuna kızdı: Bunların parçası değiliz Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya sorusuna kızdı: Bunların parçası değiliz         
08:19
ABD'de polis şiddeti yine kamerada! ABD'de polis şiddeti yine kamerada! "Nefes alamıyorum" demesine aldırmayıp ölümüne neden oldular         
00:21
Cezaevine gönderilen babanın kızıyla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı Cezaevine gönderilen babanın kızıyla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı         
22:03
ATM'den para çeken maskesiz vatandaşı gören emniyet müdüründen esprili uyarı: 1000 TL fazla çek ATM'den para çeken maskesiz vatandaşı gören emniyet müdüründen esprili uyarı: 1000 TL fazla çek         
18:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2020 00:03:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP Çankaya İlçe Başkanı Damar güven tazeledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei