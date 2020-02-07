MHP Çankaya yaşanan afetlerin ardından kurban kesip dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MHP Çankaya yaşanan afetlerin ardından kurban kesip dağıttı - Son Dakika

MHP Çankaya yaşanan afetlerin ardından kurban kesip dağıttı

6 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çankaya İlçe Başkanlığı, son günlerde meydana gelen afet olaylarının ardından kurban keserek cuma namazı çıkışında kavurma dağıttı.

MHP Çankaya yaşanan afetlerin ardından kurban kesip dağıttı, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çankaya İlçe Başkanlığı, son günlerde meydana gelen afet olaylarının ardından kurban keserek cuma namazı çıkışında kavurma dağıttı.


MHP Çankaya İlçe Başkanlığı, son günlerde peş peşe yaşanan afet olaylarının ardından kurban keserek cuma namazı çıkışında kavurma dağıttı. Milliyetçi Hareket Partisi Çankaya İlçe Başkanı Serkan Damar ise afet haberleri üzerinden siyasi rant elde etmek isteyenlere cevaben açıklamalarda bulundu.


Son günlerde meydana gelen deprem ve çığ olaylarının ardından Milliyetçi Hareket Partisi Çankaya İlçe Başkanlığı, kurban keserek Yıldız Mahallesi'nde bulunan Fethi Sekin Camii önünde cuma namazı sonrası kavurma dağıttı. Dağıtımın ardından hep birlikte dualar edilirken, vatandaşlar MHP Çankaya İlçe Başkanlığı üyelerine sıkıntılarından bahsetti. Burada bir konuşma yapan Milliyetçi Hareket Partisi Çankaya İlçe Başkanı Serkan Damar, "Ülkemizde peş peşe yaşanan felaketleri Allah'ın izniyle hep birlikte aşacağız. Türk milleti büyük bir millet, Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlü bir devlet, gücünü milletin birlik ve beraberliğinden alan bir devlet. Ama ne yazık ki bu felaketleri dahi ülkemiz üzerindeki şeytani emellerine alet etmek isteyenler var. Dışarıdan aldığı talimatlarla konuştukları açıkça görülen bu istismarcılara fırsat vermeyeceğiz. Türkiye düşmanlarına en güzel cevabı bugün birlik ve beraberliğimizle veriyoruz" ifadelerini kullandı.


"Bölüşürsek tok bölünürsek yok oluruz" ifadelerini kaydeden Damar, "Bu anlayışla asırlardır sürdürdüğümüz kucaklaşmayı bugün bir kere daha yaşıyoruz. Bu kucaklaşmanın ilelebet süreceğine inancımız tamdır. Allah kurbanlarımızı kabul etsin, memleketimiz üzerinde gözü olanlara fırsat vermesin" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Milliyetçi Hareket Partisi, Çankaya, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:09 Kaynak: İHA
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