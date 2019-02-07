Son Dakika Haberleri: MHP Çankırı İl Başkanı İstifa Etti

MHP Çankırı İl Başkanı İstifa Etti

1 saat önce

MHP Çankırı İl Başkanı Hidayet Çelik, İl Genel Meclisi Üyeliği adaylığı için görevinden istifa ettiğini duyurdu.

MHP Çankırı İl Başkanı İstifa Etti, System.String[]
MHP Çankırı İl Başkanı Hidayet Çelik, İl Genel Meclisi Üyeliği adaylığı için görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, 2016 yılından beri Çankırı MHP İl Başkanlığı görevini yürüttüğünü anımsattı.

Yerel seçimlerde Çankırı Merkez İl Genel Meclisi üyeliği adayı olduğu için İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini belirten Çelik, "İl Başkanlığının Yönetim Kurulu kararı ile ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin takdirleri ile İl Başkan Yardımcımız Hasan Çakır Çankırı İl Başkanlığına atanmıştır." ifadelerini kullandı.

Başkanlığı döneminde kendisine destek olan Devlet Bahçeli'ye teşekkür eden Çelik, şunları kaydetti:

"Genel Merkez yöneticilerimize, İl Yönetim Kurulu üyelerimize, merkez ilçe ve ilçe başkanları ve üyeleri, kadın kolları başkan ve yönetimine, Çankırı Ülkü Ocakları il ve ilçe başkan yönetimine, Çankırı'mızın tüm kamu yöneticilerine, tüm sivil toplum kuruluşlarına, Milliyetçi Hareket Partisi tüm üyelerine ve Çankırılı hemşehrilerime desteklerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür eder, saygı ve sevgilerimi sunarım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:39 Kaynak: AA

MHP, Çankırı, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mehmet Akif Hamzaçebi, CHP Genel Sekreterliği Görevinden İstifa Etti Erdoğan - Bahçeli Görüşmesinin Perde Arkası Ortaya Çıktı

AK Partili Vekil Ağar, AK Parti'nin Elazığ'da Başkan Adayını Geri Çekeceği İddialarına Cevap Verdi CHP'nin İlk ve Tek Başörtülü Adayı, 19 Yaşındaki Hilal Ülkü Türedi Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 20:20:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Çankırı İl Başkanı İstifa Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]