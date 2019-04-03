MHP Çardak İlçe Başkanı Kocazeybek Hayatını Kaybetti

MHP Çardak İlçe Başkanı Süleyman Kocazeybek, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

MHP Çardak İlçe Başkanı Süleyman Kocazeybek, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.



Daha önce birkaç defa kalp ameliyatı geçirdiği öğrenilen Kocazeybek, dün tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde 64 yaşında hayatını kaybetti.



Ülkücü hareketin ilçedeki önde gelen isimlerinden olan Kocazeybek'in cenazesi, kılınan namazının ardından Çardak Mezarlığında defnedildi.

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