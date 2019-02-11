Son Dakika Haberleri: Mhp, Çiçekdağı ve Köseli Seçim İrtibat Bürolarını Açtı

Mhp, Çiçekdağı ve Köseli Seçim İrtibat Bürolarını Açtı

45 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Çiçekdağı ilçesi ve Köseli Beldesinde seçim irtibat bürolarını açtı.

Mhp, Çiçekdağı ve Köseli Seçim İrtibat Bürolarını Açtı, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Çiçekdağı ilçesi ve Köseli Beldesinde seçim irtibat bürolarını açtı.

Çiçekdağı ilçesinde gerçekleşen seçim irtibat bürosu açılışına MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç, ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşan MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Çiçekdağı ilçesinin MHP'li İsmail Deniz ile çok güzel hizmetlere kavuştuğunu söyledi. İki dönemdir ilçeye birçok hizmet kazandırdıklarını ifade eden Çiçekdağı Belediye Başkanı ve Mahalli İdareler Seçimlerinde de aday İsmail Deniz, "Gayemiz siyaset yapmak değil Çiçekdağı ilçesi oldu. İlçemizin ihtiyacı olan her hizmeti sizlere sunmaya çalıştık. Verdiğimiz sözleri yerine getirmek için her an sizlere hizmetkar olduk" dedi.

Çiçekdağı ilçesinde yapılan açılışın ardından Köseli Beldesi seçim irtibat bürosu açılışı yapıldı. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:59 Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Köseli, MHP, Çiçekdağı, Güncel
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