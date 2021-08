MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak Açıklaması - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Agah Karapıçak, Cumhur İttifakı'nın, cumhuriyetin hem 100. yıl dönümü hem de 200'üncü yıl dönümünü planlayıp tarihi adımları atacak muazzam bir şuurun özeti ve özel halı olduğunu belirterek, "Bu inanmışlıkla cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve liderimiz Dr. Devlet Bahçeli'nin vermiş olduğu kutlu mücadeleyle zilletin karartmaya çalıştığı geleceğimizi aydınlık yarınlara buluşturacağız" dedi.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi. Karapıçak, parti çalışmaları ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

MHP teşkilatları olarak 2023 seçimlerini önemsediklerini ve her kesimin bu hassasiyete sahip olmasını beklediklerini ifade eden Karapıçak, Cumhur İttifakı'na sahip çıkmanın ve onu güçlü kılmanın yolunun birlik ve beraberliği her alanda sağlam tesis etmekten geçtiğinin altını çizdi.

MHP'nin Türkiye'nin hem sigortası hem de dağılmaz harcı ve özü olduğunu kaydeden Karapıçak, "MHP'de siyaset yapmak zordur. Türkiye ne zaman güçlenip, atılım yapacak hep bir şeyler engel olur. Görünmez eller harekete geçer. MHP'de böyledir. Güçlenmesini, ilerlemesini, büyümesini istemeyen odaklar hep yedekte planlarını tutar. ya içerden ya da dışardan bölmeye, dağıtmaya ve etkisiz kılmaya çabalarlar. Tarihte bu ayak oyunlarının örneği çoktur. Hepsi de tarihin çöplüğündedir. Hiçbirinin ne adı ne de sanı vardır. Hatırlanmazlar bile. Bu yüzden tüm bu hesaplara ve planlara karşılık ülkücü uyanık, ferasetli ve sabırlı olmak zorundadır. Dalından düşen yaprak gibi savrulma hakkımız yoktur. Şehitler Ocağının ağır yükü ve vebali omuzlarımızdadır. Bunu unutmadan bu bilinçle hareket etmek boynumuzun borcudur. Çeşitli bahanelerin ardına sığınarak, ya da yarının hesabını yaparak, ayak oyunlarına tevessül ederek, beklentisi gerçekleşmeyince, yahut bir şekilde ikna edilerek yolunu ayıran arkadaşlarımız da oldu. Kısa zamanda hakikatle yüzleşeceklerdir. Ayaklarımıza pranga vurmak için kuyruğa girenleri, varlığımıza rehin koymak için el birliği edenleri diri umutlarımızla söndüreceğiz, kabına sığmaz heyecanlarımızla süpüreceğiz, zamanı kendi yörüngesine çekmiş muazzam duruşumuzla sileceğiz. Daha yetmedi, alayını birden silindir gibi ezip geçeceğiz. Gün gelecek onlar yine olmayacak, ancak biz her zaman var olacağız. MHP'nin kapısı mücadelemize destek vermek isteyen herkese, her zaman da açıktır. Bu kapı sadece fitneye ve ihanete kapalıdır" ifadelerini kullandı.

"Emperyalistlerin taşeronluğunu yaparak Türkiye'nin altını oyma heveslilerini ibretle takip etmekteyiz"

"Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in kurucu liderliğinde yola çıkan MHP'nin Türkiye'nin en kritik dönemeçlerinde, Türkiye'nin ve Türk milletinin bağımsızlığı, refahı ve mutluluğu noktasında her defasında elini değil gövdesini taşın altına koymuş, başını da idam sehpalarına korkusuzca çıkarmaktan geri durmamıştır" diyen Karapıçak, "Bugün de durum dünden farklı değildir. Ülkemiz, bir ateş çemberinin içerisinde kalmış, iç ve dış gelişmeler her gün yeni gerginlikleri beraberinde getirmektedir. Irak, Suriye, Kıbrıs, Libya, Doğu Akdeniz, Kırım, Karabağ ve son olarak Afganistan meselesi önümüzde durmaktadır. Türkiye tüm bu gelişmelere tarafsız ve kayıtsız kalamaz. Tarihi bağlarımızın olduğu gönül coğrafyalarımızın, huzura ve barışa kavuşması en büyük temennimizdir. Bir yanda bölücü terör örgütünün saldırıları, bir yanda FETÖ'nün devleti içten çökertme ve istila emelleri, bir yanda küresel güçlerin PKK/PYD/ YPG'ye para, silah ve siyasi destek vererek terör devleti kurdurma çabaları, bir yanda Türkiye'nin önünü kesme, elini kolunu bağlama girişimleri, bir yanda döviz saldırıları, kur oyunları, ekonomik terör ile birlikte mücadele edilirken, bir yandan da soğan, patates siyaseti ile, yalan haberler ile, iftira ile Emperyalistlerin taşeronluğunu yaparak Türkiye'nin altını oyma heveslilerini ibretle takip etmekteyiz. Suriye'de, Libya'da, Kıbrıs'ta ne işimiz var diyerek adeta Türk'ün tarihini yok sayarcasına, milletin geçmişini yok sayarak, geleceğimizi karartırcasına muğlak söylemlerle siyaset cambazlığı yapanları aziz Türk milleti unutmamak üzere hafızalara kazımaktadır. Kısacası; bir yanda zillet, diğer yanda millet. Bir yanda bela, diğer yanda beka. Türk ve Türkiye sevdalıları, aziz hemşehrilerimiz emin olsunlar ki; Türkiye'yi teslim alamayacaklar. Türk milletine diz çöktüremeyecekler. Tüm bu sorunları yokmuş gibi davranan, küresel güçlerin ağzı ile konuşan, yabancı merkezlerden fonlanan, muhalefet etmeyi ihanet etmekle karıştıran siyasetçi ve yazarlar ise diğer büyük sorunumuz olarak karşımızda durmaktadır" şeklinde konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu noktadaki uyarıları, tespit ve görüşlerinin son derece önemli olduğuna vurgu yapan Karapıçak, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bu uyarıların bütün toplum kesimlerince dikkate alınması elzemdir. Çorum il ve ilçe teşkilatları olarak liderimizin ve genel merkezimizin bu düşüncelerini de çeşitli iletişim araçları ve saha çalışmaları ile kamuoyuna duyurmanın, anlatmanın gayreti içerisindeyiz. 15 Temmuz FETÖ kalkışmasından sonra kurulan Cumhur İttifakı ise liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli beyin ifadesiyle 'önce ülkem ve milletim' anlayışının siyasi temsil makamıdır, siyasi ahlak ve erdemin simgesidir, milletimizin ruh kökünden doğmuş, kutlu iradesiyle doğrulmuş, istikbal ve istiklal hedefleriyle devleşmiş Türkiye'nin güvencesi, milli bekamızın yılmaz bekçisi olmuştur." - ÇORUM