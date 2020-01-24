MHP Çorum Merkez İlçe Teşkilatı görevden alındı - Son Dakika

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MHP Çorum Merkez İlçe Teşkilatı görevden alındı
6 saat önce
MHP Çorum Merkez İlçe Başkanı Ertuğrul Onan ve yönetim kurulunun görevden alındığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:20 Kaynak: AA
MHP Çorum Merkez İlçe Başkanı Ertuğrul Onan ve yönetim kurulunun görevden alındığı bildirildi.
MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, yaptığı yazılı açıklamada, MHP Başkanlık Divanınca Çorum Merkez İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulunun feshine karar verildiğini belirtti.
Karapıçak, "Parti tüzüğümüzün 52 ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden Başkanlık Divanı tarafından tüzüğümüzün 34. maddesine göre Çorum Merkez İlçe Yönetim Kurulunun feshine karar verilmiştir.
En kısa sürede merkez ilçe yönetim kurulumuzun ataması
gerçekleştirilecektir." ifadesini kullandı.
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