MHP Datça İlçe Başkanı Akyel, sağlık çalışanlarını ziyaret etti - Son Dakika

MHP Datça İlçe Başkanı Gökhan Akyel, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarının gününü kutladı.

Akyel ve beraberindekiler, Datça Devlet Hastanesi Başhekimi Armağan Ada ile ilçedeki sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Beni Türk hekimlerine emanet edin" sözüyle sağlık çalışanlarına büyük önem verdiğini anlatan Akyel, sağlıklı toplum olabilme yolunda ve vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri adına var gücüyle çalışan tüm sağlık ekibinin tıp bayramını kutladı. ???????