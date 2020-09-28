MHP Datça İlçe Başkanı Akyel yeniden seçildi - Son Dakika

MHP Datça İlçe Başkanı Gökhan Akyel, kongrede yeniden seçilerek güven tazeledi.
Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen, MHP Datça İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi'ne tek listeyle gidildi.
Mevcut İlçe Başkanı Gökhan Akyel, genel kurulda yeniden göreve getirildi.
Kongreye MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz, eski MHP Milletvekili Mehmet Erdoğan ile parti üyeleri katıldı.
AK Parti İlçe Başkanı Fatih Keleş de davetliler arasında yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 11:25 - Kaynak: AA
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