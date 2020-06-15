MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay gelecek yıl yapılacak - Son Dakika

MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay gelecek yıl yapılacak

MHP'nin 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nın 14 Mart 2021'de yapılması kararlaştırıldı.

MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay gelecek yıl yapılacak, System.String[]

MHP'nin 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nın 14 Mart 2021'de yapılması kararlaştırıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir ara verilen MHP Başkanlık Divanı, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Genel başkan yardımcıları, genel sekreter ve genel sekreter yardımcılarının katıldığı toplantıda, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile tüm katılımcıların maske kullandığı görüldü.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, toplantı sonrasında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yapılan MHP Başkanlık Divanı toplantısında, partimizin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın 14 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmış ve Kurultay kararının, 19 Haziran günkü MYK toplantısının gündemine alınması uygun görülmüştür." ifadelerine yer verdi.

14 Mart, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 07:45 Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay gelecek yıl yapılacak - Son Dakika

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