MHP'de 21 Aday Daha Belli Oldu

Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP
), 31 Mart 2019 yerel seçimler kapsamında belirlenen 11 ilçe belediye ve 10 belde belediye başkan adaylarını daha açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Sadir Durmaz
'ın yaptığı yazılı açıklamada 21 adayın ismi daha MHP cephesinde netleşti. 21 ilçeye aday olarak gösterilen isimler şu şekilde:
" Adıyaman
'ın Gerger
ilçesine Namık Kılıç, Afyonkarahisar
Bayat ilçesine Seyfettin Atacan, Afyonkarahisar Sandıklı
ilçesine Mustafa Gürel
, Giresun Alucra
ilçesine Suat Aybar, Elazığ Karakoçan
ilkesine Selçuk
Perdeci, Hakkari Çukurca
ilçesine Naci Sevinç, Isparta Aksu
ilçesine Süleyman Uzun, Isparta Keçiborlu
ilçesine Osman Gürsel Türksoy, Isparta Sütçüler
ilçesine Mustafa Rıdan Ertan, Kastamonu Şenpazar
ilçesine Mustafa Eğilmez
, Kütahya
Simaz ilçesine Erat Efe, Afyonkarahisar Şuhut
Karadili Beldesine Abdullah Sarıtepe, Elazığ Karakoçan Sarıcan
Beldesi'ne Erhan Keskin
, Giresun Yenesil Ören
Beldesi'ne Sabit Balcı
, Hakkari Yüksekova Büyükçiftlik
Beldesi'ne Tezcan Yılmaz, Hakkari Yüksekova Esendere
Beldesi'ne Seyfettin İlhan, Siirt Pervari Beğendik
Beldesi'ne Sabri Solmaz
, Tokat Niksar Gökçeli
Beldesi'ne Atanur Acar
, Tokat Niksar Yazıcık
Beldesi'ne Ayhan Kayışkıran, Yozgat Boğazlıyan Uzunlu
Beldesi İmran Karacabey
, Bartın Ulus Abidin Paşa
Beldesi'ne İsa Tuncer aday olarak gösterildi." - ANKARA