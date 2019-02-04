Son Dakika Haberleri: MHP'de 32 belediye başkan adayı daha açıklandı

MHP'de 32 belediye başkan adayı daha açıklandı

1 saat önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri için kesinleşen 32 belediye başkan adayını daha kamuoyu ile paylaştı.

MHP'de 32 belediye başkan adayı daha açıklandı, System.String[]
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri için kesinleşen 32 belediye başkan adayını daha kamuoyu ile paylaştı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:58 

MHP, Ekonomi
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