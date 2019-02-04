MHP'de 32 belediye başkan adayı daha açıklandı
1 saat önce
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri için kesinleşen 32 belediye başkan adayını daha kamuoyu ile paylaştı.
MHP
Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz
, partisinin 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri için kesinleşen 32 belediye başkan adayını daha kamuoyu ile paylaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:58
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