MHP'de 4 Sivaslı'ya önemli görev - Son Dakika

MHP 13. Olağan Kurultayında Avukat İlker İpek MDK' ya seçilirken, Ahmet Özyürek, Hayati Arkaz, ve Volkan Uygunuçarlar MYK'ya seçildi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 13. Olağan Kurultayı yapıldı. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin güven tazelediği seçimler sonrasında Merkez Yönetim Kurulu(MYK) ve Merkez Disiplin Kuruluna (MDK) listelerinde değişime gidildi. 27. Dönem Sivas Milletvekili adayı olan Avukat İlker İpek, MHP'nin 13. Olağan Kurultayı'nda Merkez Disiplin Kuruluna seçildi. MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz ve MHP Sivas Milletvekili adayı Dr. Volkan Uygunuçarlar ise Merkez Yürütme Kuruluna seçildi. - SİVAS