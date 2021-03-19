MHP'de 4 Sivaslı'ya önemli görev - Son Dakika

MHP'de 4 Sivaslı'ya önemli görev
19.03.2021 12:21
MHP 13. Olağan Kurultayında Avukat İlker İpek MDK' ya seçilirken, Ahmet Özyürek, Hayati Arkaz, ve Volkan Uygunuçarlar MYK'ya seçildi.
MHP 13. Olağan Kurultayında Avukat İlker İpek MDK' ya seçilirken, Ahmet Özyürek, Hayati Arkaz, ve Volkan Uygunuçarlar MYK'ya seçildi.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 13. Olağan Kurultayı yapıldı. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin güven tazelediği seçimler sonrasında Merkez Yönetim Kurulu(MYK) ve Merkez Disiplin Kuruluna (MDK) listelerinde değişime gidildi. 27. Dönem Sivas Milletvekili adayı olan Avukat İlker İpek, MHP'nin 13. Olağan Kurultayı'nda Merkez Disiplin Kuruluna seçildi. MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz ve MHP Sivas Milletvekili adayı Dr. Volkan Uygunuçarlar ise Merkez Yürütme Kuruluna seçildi. - SİVAS
Son Dakika Son Dakika! Esnafın Halk Bankası kredilerinde gecikme faizlerinden vazgeçilecek, anapara borçlarına 18 ay taksit yapılacak Cenazede ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi Osmanlı'dan kalma 300 yıllık bayrağa gözleri gibi bakıyorlar Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu: Bütün tartışmalar boş, HDP kapatılamaz Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın İkinci el otomobildeki taksit düzenlemesi, piyasayı hareketlendirdi Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup 4'üncü kattan atlamışlardı! Genç kız zorla amcasının oğluyla nişanlandırılmış