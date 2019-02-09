MHP'de 50. Yıl Coşkusu

MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli önderliğinde kutlu sevdaya gönül veren parti teşkilatlarının yoğun katılımları ile gerçekleşen kutlama programında ilk olarak Adnan Menderes Spor Salonu'nda MHP'nin 50 yıllık serüveninde kullandığı parti afişleri, seçim sloganları ve vaatlerinin yer aldığı sergi ziyaret edildi. Genel Başkan Bahçeli, daha sonra TÜYAP Fuar Alanı'na geçerek burada bir konuşma yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin coşkuyla kutladığı 50'nci yıl törenlerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de katıldı. Programda partinin kurucusu Başbuğ Alparslan Türkeş ve partinin ebediyete göç etmiş isimleri de rahmetle anıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi, 9 Şubat 1969'da ilk kurultayını gerçekleştirdiği Adana'da coşkulu törenle 50'nci kuruluş yıldönümünü kutladı. Kutlama törenlerine MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik ve Jülide Sarıeroğlu, MHP Genel Başkan Yardımcıları, MHP Milletvekilleri, AK Parti Adana Milletvekilleri, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, parti teşkilatları, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Selendi Belediye Başkan Adayı Nurullah Savaş, MHP Manisa teşkilatları ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Günün ilk programı, MHP'nin 50 yıllık siyasi yaşamında kullandığı parti afişleri ve seçim sloganlarının yer aldığı fotoğraf sergisini ziyaret ile oldu. Adnan Menderes Spor Salonu'nda düzenlenen sergide partililer coşkulu alkışlarla Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi karşıladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, salona girişinde Bahçeli'ye eşlik ederek bir süre sohbet etti. Serginin ziyaretinin ardından tüm katılımcılar, kutlamaların devam edeceği TÜYAP Fuar Alanı'na geçti.

"Tarih yine 1969'un 9 Şubat'ıydı"

MHP, 50. kuruluş yıldönümü etkinlikleri TÜYAP Fuar Alanı'nda devam etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, burada yaptığı konuşmasında Adana'dan tüm Türkiye'ye seslendi ve 1969'un 9 Şubat'ında atılan ilk adımın ardından bugün 50'nci yılın coşkuyla kutlandığını ve bu kutlu davanın sonsuza dek devam edeceğini söyledi. Genel Başkan Bahçeli, "Partimizin 50. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bu günde, böylesi heyecan verici bir düşünce, MHP mensuplarını ve dava arkadaşlarımızı ziyadesiyle memnun etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı şahsımı telefonla arayarak Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ismini Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirmeyi düşündüklerini ifade etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir düşünce ve tasarrufu 50. kuruluş yıl dönümümüz için müstesna ve muazzez bir armağan olmuştur" dedi.

"Partimizin 50'nci Yılı Kutlu Olsun"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,konuşmasında, "Tarih yine 1969'un 9 Şubat'ıydı. Cumhuriyetçi köylü millet partisinin olağanüstü kongresi Adana'da toplanmıştı. Bir adım atılacaktı, bir hareket başlayacaktı. Millet Partisi'nden Milliyetçi Hareket Partisi'ne etap etap ulaşıldı. Tohum olup ekildik, zaman içinde filizlendik, zaman geldi çınarlaşan 50 yıla buluştuk. Elleri öpülesi ecdadımız olmak üzere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten Mareşal Fevzi Çakmak'a Osman Bölükbaşı'ndan Alparslan Türkeş'e kadar iftihar kaynaklarımıza, siyasetlerimizin kutup başlarına cenabı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Vatan ve millet uğruna bedenlerini siper eden, yardan geçen, serden geçen bir hilal uğruna hayattan geçen manevi kılavuz olan aziz şehitlerimizi minnetle, rahmetle anıyorum. Davamız için bedel ödemiş, zindanları aydınlatmış, taş duvarları inançlarıyla aralamış, yüzleri Yusuf, sabırları Yunus, yiğitlerimize sağlıklı ve uzun ömürler temenni ediyorum. Partimizin 50'nci yılı kutlu olsun" diye konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması dakikalarca ayakta alkışlandı. Konuşmanın ardından Bahçeli yoğun sevgi gösterileri ile tören alanından ayrıldı.