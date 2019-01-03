Son Dakika Haberleri: MHP'de Birlik Ruhu Devam Ediyor

MHP'de Birlik Ruhu Devam Ediyor

40 dakika önce

DÜZCE(İHA) – MHP'den Düzce'de belediye başkan aday adayları olan isimler aday açıklanmasının ardından bir arada gelip Başkan adayı Erdoğan Bıyık ile istişare ederek destek verdiler.

MHP'de Birlik Ruhu Devam Ediyor, System.String[]
DÜZCE(İHA) – MHP'den Düzce'de belediye başkan aday adayları olan isimler aday açıklanmasının ardından bir arada gelip Başkan adayı Erdoğan Bıyık ile istişare ederek destek verdiler.

31 Mart'ta yapılacak olan Yerel Seçimlerde MHP teşkilatı ve adayları alışa gelmiş tabloyu tamamen değiştirerek kamuoyu tarafından takdir ile karşılandı. Aday Adaylığı sürecinde her ortamda bir arada olan ve birlikte hareket eden Aday Adayları Erdoğan Bıyık'ın aday gösterilmesi ile birlikte desteklerine devam ediyorlar.

Erdoğan Bıyık'ın davetlisi olarak bir araya gelen MHP Düzce Belediye Başkan Aday Adayları ile Erdoğan Bıyık istişare ettiler. Yapılan görüşmeye MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz'da katıldı. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:29 Kaynak: İHA

Düzce, Erdoğan Bıyık, MHP, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İttifak Hakkındaki Sözleri Nedeniyle Disipline Sevk Edilen MHP'li Vekil Geri Adım Atmadı: MHP Avantajlı, AK Parti Dezavantajlı MHP, Samsun Milletvekili Erhan Usta'yı Kesin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Etti

Devlet Bahçeli'ye 2019 Yılının İlk Yüzüğü Hediye Edildi Kesin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edilen MHP Milletvekili Erhan Usta'dan İlk Yorum: Cumhurbaşkanı'na Teşekkür Ediyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 15:09:26. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP'de Birlik Ruhu Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]