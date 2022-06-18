MHP'de deprem yaratan "cinsel istismar" olayı! Önce teşkilatı feshettiler, bir gün sonra il başkanı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

MHP'de deprem yaratan "cinsel istismar" olayı! Önce teşkilatı feshettiler, bir gün sonra il başkanı tutuklandı

18.06.2022 09:52
MHP'de deprem yaratan "cinsel istismar" olayı! Önce teşkilatı feshettiler, bir gün sonra il başkanı tutuklandı

2 gün önce MHP tarafından kapatılan Diyarbakır İl Başkanlığı'nda sular durulmuyor. Kentteki teşkilatın kapatılmasının hemen ardından polis ekipleri, MHP Diyarbakır İl Binası'na operasyon düzenlendi, yöneticilerden bazıları gözaltına alındı. MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ise 16 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. İşte adım adım MHP'de deprem yaratan sürecin detayları.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, 2 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Diyarbakır İl Teşkilatı'nın feshedildiğini duyurdu.

"GÖRÜLEN LÜZUM ÜZERİNE KAPATTIK"

Yalçın, "MHP Diyarbakır il teşkilatımız görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

İL BAŞKANLIĞINA OPERASYON DÜZENLENDİ

MHP'den yapılan açıklamanın ardından dün sabah Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı bir soruşturma kapsamında MHP Diyarbakır İl Başkanlığı yöneticilerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ile bazı yönetim kurulu üyeleri gözaltına alındı.

İL BAŞKANI, CİNSEL İSTİSMAR SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

Dün gece gözaltına alınan Kayaalp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kayaalp, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "cinsel istismar" suçlamasıyla tutuklandı. Kayaalp'in 16 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öğrenildi.

DİYARBAKIR BAROSU'NDAN AÇIKLAMA

Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kamuoyuna yansıyan Cihan Kayaalp'ın çocuğun cinsel istismarı suçlamasıyla tutuklandığı dosyada merkez olarak istismara maruz bırakılan çocuğa hukuki destek verdiğimizi ve dosyanın takipçisi olmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

MHP'de deprem yaratan 'cinsel istismar' olayı! Önce teşkilatı feshettiler, bir gün sonra il başkanı tutuklandı

KAPATMA TALİMATINI BAHÇELİ VERMİŞ

Eski MHP Diyarbakır Kocaköy İlçe Başkanı Zeynel Can, "Dolandırıcılık ve ahlak masası Diyarbakır İl Başkanlığı'na gidip oradakileri gözaltına aldı" dedi. Can, ayrıca Bahçeli'nin Diyarbakır İl Başkanlığı'nın kapatılması yönünde talimat verdiğini aktardı.

YORUMLAR
500
Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı Eski MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp tutuklandı Eski MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp tutuklandı

Cihan Kayaalp, Diyarbakır, MHP, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP'de deprem yaratan 'cinsel istismar' olayı! Önce teşkilatı feshettiler, bir gün sonra il başkanı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 09:55:41. #1.12#
SON DAKİKA: MHP'de deprem yaratan "cinsel istismar" olayı! Önce teşkilatı feshettiler, bir gün sonra il başkanı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement