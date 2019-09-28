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MHP'de devir teslim töreni

33 dakika önce

MHP Antalya İl Başkanlığı görevine atanan ziraat mühendisi Hilmi Durgun, göreve başladı.

MHP'de devir teslim töreni, System.String[]

MHP Antalya İl Başkanlığı görevine atanan ziraat mühendisi Hilmi Durgun, göreve başladı.

İl binasında düzenlenen devir teslim törenine, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Durgun, önceki il başkanı Mustafa Aksoy ve partililer katıldı.

Aksoy, burada yaptığı konuşmada, Türk milliyetçiliği ve Türk İslam ülküsü davasına hizmet etme kararlılığının bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da devam edeceğini söyledi.

İl Başkanı Hilmi Durgun ise yeni dönemin herkese hayırlı olmasını dileyerek, Aksoy'a yaptığı hizmetler için teşekkür etti.

Milletvekili, Antalya, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 05:30 Kaynak: AA
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