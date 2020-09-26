MHP'de Elmalı İlçe Başkanı Hasan Sert güven tazeledi - Son Dakika

MHP'de Elmalı İlçe Başkanı Hasan Sert güven tazeledi
MHP Elmalı İlçe Başkanlığı görevine Hasan Sert yeniden seçildi.
MHP Elmalı İlçe Başkanlığı görevine Hasan Sert yeniden seçildi.
İlçe Başkanlığı binasında gerçekleştirilen ve tek listeyle gidilen kongrede, Hasan Sert yeniden ilçe başkanlığına getirildi.
Kongreye, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek ve çok sayıda davetli ve partili katıldı.
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