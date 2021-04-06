MHP Milletvekili Taşdoğan'a yeni görev - Son Dakika

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, partisinin TBMM Grup Yönetim Kurulu Asil Üyeliği'ne seçildi.

Taşdoğan, yazılı açıklamasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tensipleriyle göreve seçildiğini ve bu yüzden Bahçeli'ye teşekkür etti.

Bugün düzenlenen grup toplantısında yeni görevine başlayan Taşdoğan, "Liderimizin bizlere layık gördüğü bu görevi alnımızın akıyla her şartta yerine getirmek için çabalayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu görevi üstlenmenin onuru ve gururu içerisindeyim. Ayrıca desteklerini esirgemeyen tüm dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim." ifadelerini kullandı.