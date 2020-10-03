MHP'de görev dağılımı yapıldı - Son Dakika

MHP'de görev dağılımı yapıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanlığı'nın yeni Yönetim Kurulu Naim Karataş başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.

MHP'de görev dağılımı yapıldı, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanlığı'nın yeni Yönetim Kurulu Naim Karataş başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz hafta yapılan kongrenin ardından yeniden MHP Erzurum İl Başkanı seçilen Naim Karataş, Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek görev dağılımı yaptı. Karataş başkanlığındaki ilk Yönetim Kurulu toplantısında İl Sekreterliği görevine Erdal Aydın getirilirken, Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığına Samih Coşkun, Belediyelerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığına Cihan Aksakal, Meclis Üyelerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığına da Hasan Yamaç atandı.

MHP Erzurum İl Başkanlığı'nda Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevi Bülent Dadaş'a verilirken, eğitimci Mustafa Kızılyar'ın ise, Sosyal Faaliyetlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine getirilmesi kararlaştırıldı.

MHP Yönetim Kurulu 24 kişiden oluştu

Toplam 24 kişiden oluşan MHP Erzurum İl Başkanlığı Yönetim Kurulu'nda; Kamu Kurumlarından Sorumlu İl Başkan Yardımcılığına Fehmi Arslan getirilirken, Hukuk İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılıklarına Bilgin Ertaş ile Seyit Murat Kocaman, Basından Sorumlu İl Başkan Yardımcılığına Mehmet Musa Çakır ve Sendikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığına ise Arif Coşkun atandı. Yönetim Kurulu kararınca İdari Amirlik görevi de, Serdar Akan Özer'e verildi. Görev dağılımının oy birliğiyle kabul edildiği MHP Erzurum İl Başkanlığı Yönetim Kurulu toplantısında konuşan İl Başkanı Naim Karataş, birlik ve beraberlik mesajları vermekten geri durmadı. MHP'nin Türk siyasetinde sürekli nizam ve intizamı ifade ettiğinin altını çizen MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, "Bu davaya gönül vermiş olanların hiçbir zaman siyasi ikbal ya da istikbal kaygısı olmadı. Dün olduğu gibi bugün ve bundan sonra da kaygımız millet ve devlet olmaya devam edecek" diye konuştu.

Yönetim Kurulu'nda görev alan yeni yol arkadaşlarına başarılar dileyen MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Erzurum'un tarihsel süreç içerisinde milli duruşu ve milli hissiyatı en yüksek şehirlerden birisi olduğunu vurgulayarak, "Unutmamak gerekir ki; Erzurum Anadolu'nun önsözü, ilaveten muhkem bir kilidi ve dahi bu devletin temeline karılmış ilk harçtır, çimentodur. Erzurum samimiyet şehridir, muhabbet şehridir; ilim, irfan, erdem, fazilet ve ahlak abidesidir. Dolayısıyla böyle bir şehirde siyaset yapmak ve bu şehrin insanına hizmet etmek hakikaten de ayrıcalıkların en büyüğüdür. Bizler de Allah'ın izniyle bu bilinç ve şuurla şehrimize ve insanımıza layık olabilmek için elimizden geleni yapacağız, yapmalıyız" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

MHP'de görev dağılımı yapıldı

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Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 12:03 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam MHP'de görev dağılımı yapıldı - Son Dakika

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