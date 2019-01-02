Son Dakika Haberleri: MHP'de Görevden Alma ve Disipline Sevk

MHP'de Görevden Alma ve Disipline Sevk

1 saat önce

MHP'de Samsun İl Başkanı Taner Tekin, "Cumhur İttifakı ruhuna aykırı" faaliyetlerinden dolayı görevden alındı, Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın ise Merkez Disiplin Kurulu'na sevki için çalışma başlatıldı.

MHP'de Görevden Alma ve Disipline Sevk, System.String[]
MHP'de Samsun İl Başkanı Taner Tekin, "Cumhur İttifakı ruhuna aykırı" faaliyetlerinden dolayı görevden alındı, Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın ise Merkez Disiplin Kurulu'na sevki için çalışma başlatıldı.

MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tekin görevden alınırken Usta'nın, Merkez Disiplin Kurulu'na sevki konusunda çalışmalara başlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:05 Kaynak: AA

Erhan Usta, Merkez, MHP, Politika
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