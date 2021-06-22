MHP'de il başkanlarına yönelik çevrim içi eğitimler başladı - Son Dakika

Kılıç, salgın şartlarının etkisinin azalması ve Sağlık Bakanlığının "toplantıların yapılabileceği" görüşü sonrasında, eğitimlere yüz yüze devam etmek istediklerini bildirdi.

Açılışını, Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç 'ın yaptığı programda, ilk dersi, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın , "MHP'nin kuruluşu ve teşkilatlanması" başlığı altında verdi. ?

Alınan bilgiye göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'nin talimatıyla, Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulu bünyesinde düzenlenen eğitimler başladı.

Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP ) il başkanlarına, Türk tipi başkanlık modeli, Türk milliyetçiliği, Türkiye 'de seçimler, Türk dünyası, temel hukuk, Türk dış politikası, etkili iletişim, liderlik ve sosyal medya konularında çevrim içi eğitim verilecek.

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