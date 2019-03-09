Son Dakika Haberleri: MHP'de Kalpaklı Bahçeli Paylaşımı

MHP'de Kalpaklı Bahçeli Paylaşımı

26 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP), sosyal medya hesaplarından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalpaklı fotoğrafı paylaşıldı.

MHP'de Kalpaklı Bahçeli Paylaşımı, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP), sosyal medya hesaplarından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalpaklı fotoğrafı paylaşıldı. MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Fıtrat değişir sanma! Bu kan yine o kandır..." ifadesi yer aldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:56 Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, MHP, Güncel
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