MHP'de Kalpaklı Bahçeli Paylaşımı
26 dakika önce
Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP), sosyal medya hesaplarından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalpaklı fotoğrafı paylaşıldı.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP), sosyal medya hesaplarından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalpaklı fotoğrafı paylaşıldı. MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Fıtrat değişir sanma! Bu kan yine o kandır..." ifadesi yer aldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:56 Kaynak: İHA
MHP'nin Paylaştığı Kalpaklı Devlet Bahçeli Fotoğrafı Sosyal Medyayı Salladı
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