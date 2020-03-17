MHP'de koronavirüse termal kameralı önlem - Son Dakika
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MHP'de koronavirüse termal kameralı önlem

6 saat önce

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi'nde, koronavirüse karşı termal kameralı önlem alındı.

MHP'de koronavirüse termal kameralı önlem, System.String[]

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi'nde, koronavirüse karşı termal kameralı önlem alındı.

MHP'de, Türkiye'de koronavirüs salgının ortaya çıkmasının ardından alınan tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamda, genel merkez binasında termal kamera uygulaması başlatıldı. Binaya girmek isteyenler ellerini dezenfekte ettikten sonra, vücut ısılarını ölçen termal kameradan geçirildi. Durumu normal olanlar binaya alınırken, vücut sıcaklıkları 37.5 derecenin üstünde olanlar sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.

Görüntü Dökümü:

-MHP'ye gelenlerden görüntü

-Ziyaretçilerin termal kameradan geçmesi

-Binadan görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera:  Özkan ARSLAN-Gökhan CEYLAN/ANKARA,-


Türkiye, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:52 Kaynak: DHA
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