MHP'de kurultay heyecanı başladı - Son Dakika

MHP 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı için delegeler ve davetliler kurultayın yapılacağı Ankara Spor Salonu'ndaki yerini aldı. Genel Başkan Devlet Bahçeli de salona geldi.

MHP'de bugün yapılacak kurultay öncesi salonun hazırlanması için dün gece başlatılan çalışmalar sabaha karşı tamamlandı.

Ankara Spor Salonu'nda dün akşam Türk Telekom'un Rusya'nın Nizhny Novgorod takımıyla oynadığı Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi maçının ardından önce salon dezenfekte edildi.

Ardından Türk bayrakları ile Atatürk, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin posterleri asıldı.

Salonda, "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik","Kazanan Türkiye olacak", "Terörle mücadele andımız milli beka ahdimiz", "Türk gençliği tek yürek büyük Türkiye kutlu dilek", "Safımız belli, tarafımız belirgin sevdamız millettir", "Cumhur İttifakı'nda birlik Türkiye'de dirlik", "Birlikte başardık,1923. Birlikte başaracağız 2023" ve "Cumhur İttifakı milli iradenin güvencesidir" sloganlarının yazılı olduğu afişler yer aldı.

Kurultay için sabah saatlerinden itibaren delegeler ve davetliler salonu doldurmaya başladı. Delegeler ve basın mensuplarının salona girişinde koronavirüs önlemleri kapsamında kart ve HES kodu kontrolleri yapıldı. Salon çevresinde de polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

Bahçeli salona geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı Devlet Bahçeli de saat 09.30'da kurultayın yapılacağı salona geldi. Partililer Bahçeli'yi ayakta karşıladı.

Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın açılış konuşması ile kurultay çalışmalarına başladı. Divan Başkanlığına delegelerin önerisi üzerine Semih Yalçın oy birliği ile seçildi.

Genel başkan ve parti organlarının seçileceği MHP kurultayında 1321 delege oy kullanacak.