MHP'de MYK ve MDK toplantısı

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK), Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında toplandı.
MHP'de MYK ve MDK, Devlet Bahçeli başkanlığında genel merkezde toplandı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda, 2023 seçim hazırlıkları ile seçmene verilecek mesajlar değerlendirildi. Toplantıda ayrıca iç ve dış gelişmeler ile terörle mücadele operasyonları ve ekonomideki son durumun ele alındığı belirtildi. (DHA)
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