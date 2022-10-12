MHP'de MYK ve MDK toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi

MHP'de MYK ve MDK toplantısı

12.10.2022 15:21

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK), Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında toplandı.

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK), Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında toplandı.

MHP'de MYK ve MDK, Devlet Bahçeli başkanlığında genel merkezde toplandı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda, 2023 seçim hazırlıkları ile seçmene verilecek mesajlar değerlendirildi. Toplantıda ayrıca iç ve dış gelişmeler ile terörle mücadele operasyonları ve ekonomideki son durumun ele alındığı belirtildi. (DHA)

YORUMLAR
500
MHP MYK, Genel Başkan Bahçeli başkanlığında toplandı MHP MYK, Genel Başkan Bahçeli başkanlığında toplandı Engin Altay'dan 'Sansür Yasası' Açıklaması: '29. Maddeyi Makul Hale Getirelim' Dediler. Engin Altay'dan 'Sansür Yasası' Açıklaması: '29. Maddeyi Makul Hale Getirelim' Dediler.
Kaynak: DHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Devlet Bahçeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP'de MYK ve MDK toplantısı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:21 Fransa'da akaryakıt krizi sürüyor! Satışlara kısıtlama getirildi
15:59 Rusya Devlet Başkanı Putin'in gündem yaratan doğal gaz formülüne Türkiye'den yeşil ışık: Teknik açıdan mümkün
15:58 Tuğba Ekinci bombayı patlattı: Condom şarkısına çılgın bir klip çekilecek
15:53 Bulgarlar Edirne'den sonra Kırklareli'ne de akın etti
15:40 Sakarya'da hareketli dakikalar! Pompalıyla dehşet saçan şahıs özel harekat polislerinin desteğiyle etkisi hale getirildi
15:35 Lübnan harekete geçti! Suriyeliler ülkelerine yollanacak
15:23 Fenerbahçe'nin AEK Larnaca maçı kamp kadrosunda 5 futbolcu yer almadı
15:22 5 ay önce evlendiği Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise içini döktü: Bana kötü gelen şeylerden uzak duruyorum, bu bana güç veriyor
15:17 Yolcu seçen taksici ceza kesilince hıncını basın mensuplarından çıkardı
15:07 Kabin memurunun parmağını ısırıp etrafa saldıran yolcu THY uçağına acil iniş yaptırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 16:39:53. #1.13#
SON DAKİKA: MHP'de MYK ve MDK toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement