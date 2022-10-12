MHP'de MYK ve MDK, Devlet Bahçeli başkanlığında genel merkezde toplandı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda, 2023 seçim hazırlıkları ile seçmene verilecek mesajlar değerlendirildi. Toplantıda ayrıca iç ve dış gelişmeler ile terörle mücadele operasyonları ve ekonomideki son durumun ele alındığı belirtildi. ( DHA )

Kaynak: DHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Devlet Bahçeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MHP'de MYK ve MDK toplantısı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.