MHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya 'nın konuşması ANKARA - MHP'de partiler arası bayramlaşma yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri çerçevesinde partiler arası video konferans yöntemiyle yapıldı. MHP heyeti ile CHP heyeti ile bayramlaştı. (2)

MHP 'de partiler arası bayramlaşma

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