MHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı - Son Dakika

MHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı
MHP'de partiler arası bayramlaşma MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın konuşması ANKARA - MHP'de partiler arası bayramlaşma yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri çerçevesinde partiler arası video konferans yöntemiyle yapıldı.
MHP'de partiler arası bayramlaşma
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın konuşması ANKARA - MHP'de partiler arası bayramlaşma yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri çerçevesinde partiler arası video konferans yöntemiyle yapıldı. MHP heyeti ile CHP heyeti ile bayramlaştı. (2)
Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 01:48 Kaynak: AA
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